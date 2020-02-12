جدل على منصات التواصل السودانية بشأن البند السادس (فيديو)
أثار طلب حمدوك من مجلس الأمن الدولي التفويض لإنشاء بعثة سياسية خاصة من الأمم المتحدة تحت الفصل السادس، كثيرا من الجدل على منصات التواصل السودانية، وتباينت كتابات المدونين تحت وسوم "تحديات المرحلة الانتقالية" و"لا للاستعمار الجديد" و"معا ضد البند السادس".
وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد تقدم إلى الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي بطلب لدعم جهود حكومته الانتقالية بموجب الفصل السادس للأمم المتحدة عن طريق تشكيل بعثة سياسية لهذا الغرض.