جدل بين مغردين سودانيين بشأن تسليم البشير للجنائية الدولية (فيديو)
شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا من المغردين السودانيين حول الجدل السياسي الدائر بشأن تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال محمد الحسن الأمين عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عمر البشير إنهم سيقاومون عملية تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية قضائيا من خلال المحكمة الدستورية.
وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت التزامها وموافقتها على تسليم أشخاص صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكابهم جرائم حرب في إقليم دارفور غربي البلاد.