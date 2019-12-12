جدل بعد بث الجزيرة مباشر شهادات تكشف أسرار حكم مرسي (فيديو)
احتدم النقاش بقوة في مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين لتسجيل وقائع فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي لكي يحفظها التاريخ، ومعارضين لتدوين شهادات يرونها من جانب واحد وتفتقر للمصداقية نظرا لوفاة الرئيس مرسي، وتغييب عدد كبير من مساعديه وأنصاره خلف الأسوار.
ولإماطة اللثام عن هذا الجدل استضافت حلقة المسائية ليوم "الأربعاء" كل من الكاتب الصحفي وائل قنديل، والكاتب الصحفي سليم عزوز، والدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، لمناقشة ورصد شهادات لمسؤولين وسياسيين عن عام على حكم مرسي.
وكان برنامج الشهادة قد استضاف عددا من المسؤولين والسياسيين للإدلاء بشهاداتهم عن فترة الرئيس الراحل محمد مرسي، وأبان الصحفي عزوز بأن هذه المقابلات تم الاعداد لها قبل وفاة الرئيس مرسي، وأن هذه المقابلات أجريت مع أناس هم في الأصل شهدوا الأحداث، وليسوا مجرد شهود رأي.