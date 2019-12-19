جدل بشأن الحضور والغياب بقمة كوالالمبور (فيديو)
وصل إلى العاصمة ماليزيا كوالالمبور، زعماء وممثلين لنحو عشرين دولة إسلامية للمشاركة في اجتماع قمة دعا لها رئيس الوزراء مهاتير محمد، وتهدف القمة إلى إيجاد حلول لمشاكل العالم الإسلامي وتنميته وإحياء الحضارة الإسلامية، كما تبحث معاناة الإسلاموفوبيا وتنمية الشعوب الإسلامية في سوريا وفلسطين وكشمير وميانمار.
أثارت القمة المصغرة جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد رفض المملكة العربية السعودية المشاركة بدعوى خروج المنظمة عن مظلة منظمة التعاون الإسلامي.