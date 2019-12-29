توقيع الاتفاق الإطاري الخاص بمسار إقليم دارفور (فيديو)
تناولت حلقة المسائية أمس السبت، الاتفاق الإطاري الخاص بمسار إقليم دارفور، الذي وقعته الحكومة السودانية وحركات مسلحة بعد مفاوضات في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.
وقع عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، شمس الدين كباشي، الاتفاق نيابة عن الحكومة، بينما وقع عن الحركات الممثلة لمسار دارفور كل من أحمد محمد تقد عن حركة العدل والمساواة، ومحمد بشير عبد الله عن حركة تحرير السودان، ومبارك بخيت إبراهيم عن تجمع قوى تحرير السودان، ونمر عبد الرحمن نمر عن حركة تحرير السودان.