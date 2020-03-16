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توسع دائرة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم (فيديو)
توسعت دائرة انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وإيطاليا، وتصاعدت الإجراءات الاحترازية في أنحاء العالم وشملت إغلاق أجواء وفرض حظر التجوال.
وفي أفريقيا سجلت عدة دول أول إصابات لديها دفعة واحدة ليصل بذلك عدد الدول التي ظهر المرض فيها إلى 22 دولة، وقد أعلنت دول عدة إجراءات جديدة للتعامل مع الفيروس كورونا من بينها المملكة العربية السعودية والتي قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين لمدة أسبوعين، فيما أعلنت قطر شفاء أول 4 مصابين بالفيروس كورونا.