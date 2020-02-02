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توجه مصري لإدراج وسائل إعلام ضمن قائمة الكيانات الإرهابية (فيديو)
انتقدت منظمة مراسلون بلا حدود مناقشة البرلمان المصري تعديلات على نص قانون تهدف لإدراج وسائل الإعلام في قائمة الكيانات الإرهابية.
وقالت المنظمة في بيان رسمي على موقعها "إن موافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري على مشروع قانون يوسع قائمة الكيانات الإرهابية لتشمل منابر إعلامية خطوة تستهدف الصحفيين بشكل صريح".
وأضافت المنظمة أن الصيغة الجديدة لتعريف الكيان الإرهابي ستزيد من تدهور حالة حرية الصحافة المزرية أصلا في هذا البلد، ووصفت التعديل بالمقلق للغاية لأنه يربط وسائل الإعلام بكيانات إرهابية.