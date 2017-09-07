تهيئة الأبناء للعام الدراسي الجديد
مضت الأجازة الصيفية، وبدأت معظم البيوت العربية تتهيأ لعودة أبنائها وبناتها إلى المدرسة.
إلا أن العودة لموسم الدراسة هذا العام تأتي مباشرة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، ما جعل الفاصل الزمني بين الاحتفال والدراسة قد لا يمنح الكثيرين فرصة الاستعداد النفسي الكافي. في هذه الحلقة "ساعة صباح" سنتناول كيفية استعدادات أولياء الأمور وسبل تهيئة أولادهم من أجل العودة إلى المدرسة. كما سنتوقف عند كيفية وضعُ الأهل خطة محددة لأهداف العام الدراسي الجديد بالتشارك مع الأبناء؟ وكذلك دورُ المدرسةِ في جذب التلاميذ لا سيما الصغار منهم؟