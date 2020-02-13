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تقرير لمركز كارنيغي بعنوان "مصر خلف القضبان" (فيديو)
نشر مركز كارنيغي تقريرا عن أوضاع المعتقلين داخل السجون المصرية وتداعياتها الحالية والمستقبلية، وحمل التقرير عنوان "مصر خلف القضبان"، يرفض ما أسماها عملية تسييس تدريجية للمنظومة الجزائية المصرية في إطار سياسة القمع التي تنتهجها الدولة على نحو متعمد.
وجاء في التقرير أن "منظومة السجون المصرية تتصف بالهمجية، وأن النظام يهدف إلى معاقبة المعارضين بصورة دائمة من خلال زجهم في السجون لفترات طويلة وقد أدت هذه الممارسات إلى وفاة 600 سجين بين عامي 2013 و2019."