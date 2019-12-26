تقرير حقوقي: معتقلو سجن العقرب في مصر يتعرضون للموت البطيء (فيديو)
تناولت حلقة المسائية "الأربعاء"، التقرير الذي أصدرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وحوى شهادات حية حول سجن العقرب في مصر، وشهادات تفصيلية من معتقلي سجن العقرب تم نقلها عبر رسائل مسربة كتبها المعتقلون على مدار سبعة أشهر بوسائل بدائية في محاولة لنقل معاناتهم وحول ما يتعرضون له من قتل بالبطيء.
وذكر التقرير أن النظام المصري ما زال يصعد جرائمه بحق المعتقلين في كافة مقار الاحتجاز، وفي العقرب تتضاعف تلك الانتهاكات وبمرور الوقت فإن الخطر على المعتقلين يتضاعف .