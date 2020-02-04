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تقرير: السعودية تشتري معدات عسكرية من إسرائيل (فيديو)
قالت مجلة إسرائيل ديفنس، إن السعودية أبدت رغبة في شراء عتاد من شركة "رافائيل" المتخصصة في إنتاج صواريخ "سبايك" المضادة للدروع، والمضادات الأرضية، وأشارت المجلة إلى أنه يمكن في حال حصلت الشركة على الإذن بذلك من الجهات الرسمية، أن تزود السعودية بمنتجاتها عبر شركة متفرعة عنها تمثلها في أوروبا تعرف بيورو سبايك.
كما أوضحت المجلة إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قد لا تسمح بتصدير صواريخ سبايك للسعودية خشية أن تستخدم في يوم من الأيام ضد جيش الاحتلال.