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تقرير: اتصالات لعقد لقاء بين ابن سلمان ونتنياهو في القاهرة (فيديو)
أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" نقلا عن مصادر دبلوماسية عربية رفيعة بأن هناك اتصالات مكثفة بين واشنطن وتل أبيب والقاهرة والرياض من أجل عقد قمة في القاهرة، يتخللها اجتماع بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشارت الصحيفة إلى أن القمة التي ستعقد في الأسابيع المقبلة سيشارك فيها إلى جانب المضيفين المصريين الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية، وكذلك قادة الإمارات والسودان والبحرين وعمان.