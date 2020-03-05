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تقدم كتلة اليمين في الانتخابات الإسرائيلية (فيديو)
أشارت نتائج غير رسمية إلى أن معسكر اليمين والمتدينين بقيادة بنيامين نتنياهو سيحصل على 59 مقعدا على الأقل، بينما لن يتجاوز نصيب منافسيه من يمين الوسط واليسار بالإضافة للقائمة العربية 54 مقعدا، وحصل حزب إسرائيل بيتنا على 7 مقاعد ليصبح قادرا على ترجيح كفة أحد المعسكرين في تشكيل الحكومة المقبلة.
وأغلقت المراكز الانتخابية أبوابها بعد 15 ساعة من التصويت، وبحسب لجنة الانتخابات بلغ عدد أصحاب حق الاقتراع 6 ملايين و454 ألف إسرائيلي، أدلوا بأصواتهم في 10 آلاف و631 مركزا انتخابيا.
وتعد هذه الانتخابات هي الثالثة التي تجري في غضون أقل من عام، بعد جولتين في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول الماضيين، من دون أن يفضيا إلى تشكيل حكومة.