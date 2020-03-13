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تفشي فيروس كورونا وآثاره على البورصات العالمية والإقليمية (فيديو)
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 429 حالة وفاة، وتسجيل 1570 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات 10075 حالة.
وقال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، إنه قدم طلبا لصندوق النقد الدولي لمنح إيران مساعدة مالية بقيمة 5 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا.
وامتدادا لتأثيرات فيروس كورنا، أوقفت بورصة نيويورك تعاملاتها للمرة الثانية في أسبوع بسبب الانخفاض الحاد في مؤشراتها قبل أن تستأنف التداول، كما تكبدت السوق السعودية أكبر خسائر أسبوعية منذ 9 سنوات إذ تراجع مؤشرها بنسبة 5% قبل أن يقلص الخسائر إلى نحو 3% وسط هبوط جماعي للأسواق الخليجية.