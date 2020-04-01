المزيد من الحلقات
تغريدة لأكاديمي إماراتي تثير جدلا بمواقع التواصل (فيديو)
أثار الأكاديمي الإماراتي المقرب من دوائر الحكم في أبوظبي عبدالخالق عبدالله جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره لتغريدة كتب فيها "ينكب علماء وأطباء في 5 دول لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا، معظمهم من قوم عيسى وموسى وبوذا، وعندما يجدون العلاج سيعم العالم فرح كوني".
وغرد الأكاديمي اليمني رياض الغيلي ردا على تغريدة عبد الخالق وكتب "أموالكم التي تقوضون بها الأمن والسلام، وتثيرون بها الفتن وتشجعون بها على التشظي والانقسام لو سخرتموها للبحث العلمي لكنتم اليوم قبلة العالم في الثناء والمدح".