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تعزيزات عسكرية تركية بريف إدلب الشمالي (فيديو)
استضافت حلقة المسائية (الأحد) الخبير العسكري العميد أحمد رحال، والدكتور برهان كور أوغلو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن خلدون التركية، للحديث عن مقتل تسعة مدنيين في غارات سورية وروسية شمال غرب سوريا التي تخضع لتفاهمات تركية روسية بخفض التصعيد، ووصول عشرات الآليات العسكرية التركية إلى منطقة ريف إدلب الشمالي، تمركزت في مدينة سراقب ومحيطها ومنها إلى ريف حلب، وقد عبر المدنيون في إدلب عن معاناتهم اليومية التي يدفعونها ثمنا للحرب التي فرضت عليهم النزوح من المدينة.