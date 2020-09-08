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تعرض مناطق جديدة في الخرطوم لأضرار فيضان النيل
دمرت فيضانات نهر النيل وفروعه الرئيسة في السودان بلدات جديدة في ولاية الخرطوم والجزيرة ونهر النيل والشمالية وسنار.
وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني العقيد عبد الجليل عبد الرحيم، إن عدد الوفيات ارتفع إلى 102 من الأشخاص جراء السيول والفيضانات، فضلا عن غرق قرى بكاملها شمال العاصمة الخرطوم.
وأوضح عبد الرحيم أن عدد المنازل المتضررة من الفيضانات في زيادة مستمرة وبعضها انهار بالكامل، كما تعرضت مناطق جديدة بالخرطوم لأضرار فيضان النيل خلال يومي الأحد والإثنين الماضيين.