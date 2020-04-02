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تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر (فيديو)
بلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا في مصر 179 حالة خرجوا جميعا من مستشفيات العزل، فيما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 797 حالة، مع ارتفاع ملحوظ لحالات الوفاة إذ سجلت 52 حالة وفاة، وذلك وفقا لبيان وزيرة الصحة المصرية.
ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صندوق "تحيا مصر"، لتحمل نفقات الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج، ويذكر أن صندوق "تحيا مصر" أنشئ عام 2014 ويتلقى مساهمات وتبرعات من المصريين في الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية وهو غير تابع للحكومة المصرية ويقع تحت الإشراف المباشر لرئاسة الجمهورية.