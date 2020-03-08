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تسيير دوريات روسية تركية في ريف إدلب (فيديو)
أقدمت قوات النظام السوري على خرق إطلاق النار بعد دقائق من دخوله حيز التنفيذ، وقد استهدفت مدفعية النظام بلدات عدة قريبة من خطوط القتال في ريفي إدلب وحلب، فيما ساد الهدوء الحذر جبهات القتال، في حين غابت الطائرات الروسية عن أجواء إدلب وريفها.
كما تم تسيير دوريات روسية تركية مشتركة على الطريق الدولي إم 5 قرب مدينة سراقب بريف إدلب، وتعتبر هذه الدورية الأولى للجانبين الروسي والتركي في محيط مدينة سراقب الاستراتيجية عند تقاطع الطريقين الدوليين: حلب دمشق، وحلب اللاذقية.