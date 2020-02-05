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تسريبات صوتية لمسؤول بلاك شيلد الإماراتية مع الشباب السودانيين (فيديو)
حصلت الجزيرة مباشر على تسريب لتسجيلات صوتية لمسؤول بلاك شيلد الإماراتية خلال اجتماعه مع الشبان السودانيين الذين كانوا في منطقة رأس لانوف الليبية إثر رفضهم الاستمرار في العمل مع الشركة الأمنية الإماراتية بعد أن خدعتهم بعقود عمل كحراس أمن ثم أرسلتهم إلى منطقة خاضعة لسيطرة مليشيات خليفة حفتر.
واعترف المسؤول في التسجيل بأن الشركة باتت في وضع حرج نسبة لتصاعد القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السودان وخارجه، وأصبح الأمر "أشبه بصب البترول على النار".