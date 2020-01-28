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تسريبات الوساطة السرية بين الإمارات وتركيا تشعل مواقع التواصل (فيديو)
لاقت تسريبات الوساطة السرية بين الإمارات وتركيا، بحسب ما كشف عنه موقع مغرب إنتليجنس، على منصات التواصل الاجتماعي ردود فعل واسعة بين المغردين.
وقال التقرير الذي نشره الموقع، إن الجزائر دعت وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد لزيارتها في الوقت الذي كانت تستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفقة وفد تركي كبير، وأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون طلب من وزير خارجيته صبري بوقادوم القيام بوساطة بين الإمارات وتركيا.