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تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في لبنان (فيديو)
استضافت حلقة المسائية "الأحد"، الدكتور حمد حسن وزير الصحة اللبناني للحديث عن تزايد أعداد المصابين في لبنان بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-15) بصورة ملحوظة، وسجلت وزارة الصحة اللبنانية 26 حالة إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى نحو 440 إصابة بالإضافة إلى عشر وفيات و30 حالة شفاء.
وأكدت الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية وخاصة التزام الحجر المنزلي التام ووصفته بالمسؤولية الأخلاقية الفردية والمجتمعية الواجبة على كل مواطن، مؤكدة أن أي تهاون في تطبيقها سيعرض صاحبه للملاحقة القانونية والجزائية.