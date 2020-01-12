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المسائية

ترمب يصادق على عقوبات جديدة على طهران (فيديو)

استضافت حلقة المسائية "الخميس"، مراسلنا في واشنطن عمرو حسن، والمحلل السياسي زياد عرار، وحسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، والجنرال المتقاعد مارك سميث مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، وحسن البراري أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأردنية، للحديث عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتصديق على حزمة جديدة من العقوبات على إيران ردا على القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدتين أمريكيتين في العراق، كما تناولت إجراءات مجلس النواب الأمريكي والتصويت على مشروع قرار يحد من قدرات ترامب العسكرية تجاه إيران.

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