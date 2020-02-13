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تركيا تواصل إرسال التعزيزات إلى إدلب (فيديو)
تواصل وزارة الدفاع التركية إرسال تعزيزات جديدة من قوات المهام الخاصة "كوماندوز" إلى نقاط المراقبة التابعة لها في محافظة إدلب شمالي سوريا.
وتأتي هذه التعزيزات عقب إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان أن قوات بلاده ستهاجم الجيش السوري في أي مكان إذا ما تعرض أي موقع تركي لأي هجوم في إدلب أو المناطق المحيطة.
وأكدت المعارضة السورية المسلحة أن عددا من جنود النظام والمليشيات المساندة له قتلوا في محور الراشدين غربي حلب، مؤكدة أنها استهدفت مواقع للنظام هناك.