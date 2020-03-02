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تركيا تعلن عن بدء "عملية درع الربيع" في إدلب (فيديو)
بدأت تركيا عملية درع الربيع في إدلب بعد نهاية المهلة التي حددتها للنظام السوري للانسحاب من مناطق خفض التصعيد، ويواصل الجيش التركي قصفه المدفعي بالطائرات المسيرة لعشرات المواقع التابعة للنظام في ريفي إدلب وحلب، وتركز القصف التركي في محيط مدينتي سراقب ومعرة النعمان.
كما أعلنت وزارة الدفاع التركية اسقاط مقاتلتين للنظام السوري من طراز سخوي 24 إثر مهاجمتهما مقاتلات تركية، كما أوضحت الوزارة بأنه تم تدمير 3 منظومات دفاع جوي للنظام السوري.