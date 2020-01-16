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تركيا تدين اقتحام مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة (فيديو)
تناولت حلقة المسائية "الأربعاء"، البيان الصادر عن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية، حيث دانت فيه ما وصفته بـ "الممارسات العدائية للسلطات المصرية ضد الإعلام التركي، في إشارة لاقتحام الشرطة المصرية لمكتب وكالة الأناضول في القاهرة.
وأشار البيان إلى أن ما حدث مؤشر على وضعية النظام العاجزة، وأن اقتحام مكتب الأناضول يدل على "مدى خوف العقلية الانقلابية وعدائها للأخبار الحرة ولحرية التعبير، وشدد البيان، على ضرورة الإفراج عن الموظفين في أسرع وقت.