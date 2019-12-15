تركيا تتقدم للأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم مع ليبيا (فيديو)
تناولت حلقة المسائية طلب تركيا الذي تقدمت به إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم التي وقعتها مع حكومة الوفاق الليبية بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما.
وتشمل المذكرة أيضا التعاون في مجالات الأمن، والتدريب العسكري، والصناعات الدفاعية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، واللوجستيات والخرائط، والتخطيط العسكري، ونقل الخبرات، وتأسيس مكتب تعاون دفاعي وأمني متبادل حال الطلب به.
أثارت الاتفاقية بين ليبيا وتركيا انتقادات من قادة أوربيين قالوا إن الاتفاق لا ينسجم مع القانون البحري، وتعتبر مصر واليونان وقبرص الاتفاق محاولة تركية للهيمنة على المياه المتنازع عليها.