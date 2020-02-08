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تدهور الحالة الصحية للمعتقلة المصرية عائشة الشاطر (فيديو)
نقلت أسرة المعتقلة السياسية المصرية عائشة خيرت الشاطر، ابنة القيادي في الإخوان المعتقل خيرت الشاطر، آخر تفاصيل حالتها الصحية خلال جلستها الأخيرة، حيث شوهدت محمولة على نقالة سيارة الإسعاف كعادتها.
وقالت مصادر أسرية وصلت عائشة وكالعادة في سيارة إسعاف بعد إصابتها بالخمول الشديد في النخاع، ورغم سعادتها برؤيتنا من النافذة إلا أنها كانت مكسورة ومقهورة، وخسرت الكثير من وزنها، ووصلت إلى مرحلة من الضعف الجسدي، ووجهها طغت عليه ملامح المرض.