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تداعيات وتطورات انتشار كورونا في مصر (فيديو)
بلغ إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في مصر 179 شخصا خرجوا جميعا من مستشفيات العزل الصحي، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 850 بزيادة قدرها 71 إصابة، مع ارتفاع ملحوظ لعدد حالات الوفاة إذ سجلت إجمالا 52 حالة.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن عدد الإصابات بفيروس كورونا لا يزال ضمن المرحلة المتوسطة في التعامل مع الوباء مؤكدا جاهزية مستشفيات وزارة الصحة والجامعية للتعامل مع الموقف، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية خلال الأسبوع المقبل.
وعن أزمة المصرين العائدين من الخارج، قال مدبولي إن الدولة لم تكن ملزمة بتحمل نفقات إقامتهم بالحجر الصحي الإلزامي، إلا أن الرئيس السيسي وجه بتحمل تكاليف الإقامة لفترة العزل.