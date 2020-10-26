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تداعيات اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، قال إن وفدا إسرائيليا سيتوجه قريبا إلى السودان لبحث بنود اتفاق التطبيع وسبل التعاون في مجالات عدة.
واعتبر نتنياهو أن اتفاقات التطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان تضع حدا للعزلة الجغرافية التي كانت تعاني منها إسرائيل، وتقصّر مدة الرحلات الجوية وتخفّض كلفتها.
وكان نتنياهو قد التقى مطلع العام رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في أوغندا، وأكد نتنياهو أن بلدانا أخرى ستطبّع العلاقات مع إسرائيل، وقال إن التقارب مع السودان سيكون مفيدا للإسرائيليين الراغبين بعبور الأطلسي.