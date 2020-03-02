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تدابير عربية مؤقتة لمحاصرة الفيروس كورونا المستجد (فيديو)
ارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس كورونا المستجد إلى 87.470 حالة على مستوى العالم، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 2.990 حالة، وتواصل دول العالم اتخاذ التدابير المشددة لمحاصرة الفيروس والتي من بينها وقف رحلات الطيران إلى دول بعينها وإلغاء تجمعات جماهيرية.
وعربيا تواصلت الجهود لمحاصرة المرض وأعلنت الكويت قرارها وقف إصدار جميع التأشيرات للمصرين على خلفية الفيروس كورونا، فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 46 حالة.
كما فرضت دولة قطر قيودا مؤقته على دخول أراضيها لجميع القادمين من جمهورية مصر العربية، وقال مكتب الاتصال الحكومي إن القرار يأتي في ضوء انتشار الفيروس كورونا المستجد على نطاق عالمي وفي إطار تدابير الصحة العامة اللازمة لمنع انتشار الوباء.