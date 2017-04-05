تحذيرات من ارتفاع أعداد ضحايا مجزرة خان شيخون
أكد الدكتور فراس الجندي وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة ارتفاع عدد قتلى مجزرة خان شيخون في ريف إدلب إلى نحو 100 قتيل بينهم 25 طفلا فضلا عن أكثر من 400 مصاب.
وقال فراس في حواره مع برنامج "المسائية" على قناة الجزيرة مباشر إن أعـداد الـقـتـلـى والـمـصـابـيـن كـانـت غير متوقعـة، مشددا على أن المستشفيات لم تتمكن من إسعاف المصابين بالغازات بسبب الاكتظاظ، محذرا من ارتفاع حصيلة الــضــحــايا لضخامة الهجوم.
ورجح الوزير السوري أن يكون نظام الأسد قد استخدم غاز "الأعصاب" في هجومه على خان شيخون مطالبا المجتمـع الدولي بمعاقبته لاستخدامه أسلحة محرمة دوليا ضد المدنيين.