تجمع المهنيين السودانيين ينسحب من هياكل قوى الحرية والتغيير
أعلن تجمع المهنيين السودانيين انسحابه من هياكل تحالف قوى الحرية والتغيير، وسحب الاعتراف بكل الهياكل القائمة للتحالف، وعلى رأسها المجلس المركزي للحرية والتغيير نظرًا لما وصفه بتجاوزاتها لبنود الإعلان الذي توافقت عليه القوى السياسية والمدنية والثورية.
وقال تجمع المهنيين السودانيين إنه سيتم تنظيم مؤتمر عاجل للقوى الثورية الموقعة على الإعلان للتباحث حول إعادة بناء وهيكلة الحرية والتغيير، لتصبح معبرة عن القوة صاحبة المصلحة في حماية مكتسبات ثورة ديسمبر والبناء عليها.