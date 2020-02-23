تجمع المهنيين السودانيين يطالب بإقالة وزير الداخلية (فيديو)
فتحت النيابة العامة بالسودان تحقيقا في المواجهات بين قوات من الشرطة ومحتجين التي اندلعت في العاصمة الخرطوم عقب إطلاق الشرطة غاز مسيل للدموع لفض محتجين يطالبون بهيكلة القوات المسلحة وإعادة ضباط مؤيدين للثورة بعد فصلهم مسفرة عن إصابة أكثر من 50 مصابا.
وطالب تجمع المهنيين السودانيين بإقالة وزير الداخلية ومدير عام شرطة ولاية الخرطوم واستبدالهم بعناصر وطنية تنتمي إلى الثورة، وقال حزب المؤتمر السوداني إن قمع المواكب بالهُري وقنابل الغاز لا يليق بسودان ما بعد الثورة، كما طالب الحزب الشيوعي بتوضيح من إدارة الشرطة لملابسات ما حدث.