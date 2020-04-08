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بوريس جونسون.. من مناعة القطيع إلى العناية المركزة (فيديو)
مسار مأساوي سطره رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تعامله مع وباء كورونا، لم يؤثر على البلاد فقط وإنما أثر عليه هو شخصيا، ومنذ بداية الأزمة خطف جونسون الأضواء وأثار الجدل بدءا من اعتماد سياسة "مناعة القطيع"، مرورا بإعلان جونسون عن إصابته بفيروس كورونا، وصولا إلى نقله للعناية المركزة بسبب تدهور وضعه الصحي.
ومن المبررات التي قدمتها الحكومة لاتباع هذه الاستراتيجية الخطيرة أيضا هو تخفيف الضغط على القطاع الصحي البريطاني.