بماذا يتميز العالِم الرباني عن العالِم المذهبي؟ (فيديو)
في كل يوم تشتد حاجة الأمة إلى العالِم الرباني الذي وصفه الله بقوله: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)، ووصفه بقوله: (وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ).
والعلماء ورثة الأنبياء يهدونهم إلى الحق ويرشدونهم إليه، فلولا العلماء لكان الناس لا يعرفون معروفا ولا يُنكرون منكرا، ففضل العلماء على الأمة عظيم: (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ).