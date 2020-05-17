المزيد من الحلقات
Thumbnail
الإسلام
ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع القرآن؟ (فيديو)
Thumbnail
الإسلام
ما هي منزلة الزكاة في الاسلام؟ (فيديو)
Thumbnail
رمضان
ما هي خير الأعمال في العشر الأواخر من رمضان؟ (فيديو)
Thumbnail
الإسلام
ساعة صيام: كيف خطط النبي ﷺ لفتح مكة (فيديو)
Thumbnail
رمضان
ساعة صيام: شهر رمضان والإحساس بالفقراء (فيديو)
Thumbnail
ساعة صيام
ساعة صيام: لماذا نحب الرسول ﷺ؟ (فيديو)
Thumbnail
ساعة صيام
ساعة صيام: كيف كان حب الصحابة للرسول ﷺ؟ (فيديو)
Thumbnail
رمضان
فيروس كورونا: المساجد مغلقة فكيف لنا أن نعتكف؟ (فيديو)
Thumbnail
الإسلام
ما مدى تأثير أزمة كورونا على المسلمين في الدول الغربية؟ (فيديو)
Thumbnail
الأسرة
شاهد: كيف عالج الإسلام العنف الأسري؟
Thumbnail
الإسلام
شاهد: تفسير "وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ"
Thumbnail
الإسلام
ماذا يتعلم الأباء من نبي الله يعقوب؟ (فيديو)
Thumbnail
الإسلام
لماذا جاءت أكثر آيات عدم اليأس في سورة يوسف؟ (فيديو)
Thumbnail
رمضان
ساعة صيام: سورة يوسف تأملات وعبر (فيديو)
Thumbnail
رمضان
ساعة صيام: فوائد الصيام الصحية والنفسية (فيديو)
Thumbnail
الإسلام
ساعة صيام: تجارب المسلمين في الغرب ومشكلة التعايش معه (فيديو)
Thumbnail
رمضان
ساعة صيام: رمضان وكيف يعلمنا الصبر (فيديو)
Thumbnail
رمضان
ساعة صيام: الموازنة بين حقوق الوالدين وحقوق الزوجة (فيديو)
Thumbnail
رمضان
ساعة صيام: ثمرات بر الوالدين في الدنيا والآخرة (فيديو)
Thumbnail
رمضان
ساعة صيام: شرح حديث "خلقت المرأة من ضلع أعوج" (فيديو)
Thumbnail
رمضان
ساعة صيام: إضاءات حول أحاديث النبي ﷺ (فيديو)
Thumbnail
رمضان
ساعة صيام: فضل الصدقة خلال شهر رمضان (فيديو)
Thumbnail
رمضان
ساعة صيام: فضل الصدقة خلال شهر رمضان (فيديو)
Thumbnail
رمضان
ساعة صيام: ماهي رسائل الله في وباء كورونا؟ (فيديو)
Thumbnail
رمضان
شاهد: كيفية التعامل مع القرآن خلال شهر رمضان؟
Thumbnail
فيروس كورونا
شاهد: الجوانب الإيجابية لاستقبال رمضان في ظل الحجر المنزلي
ساعة صيام

بماذا يتميز العالِم الرباني عن العالِم المذهبي؟ (فيديو)

في كل يوم تشتد حاجة الأمة إلى العالِم الرباني الذي وصفه الله بقوله: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)، ووصفه بقوله: (وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ).
والعلماء ورثة الأنبياء يهدونهم إلى الحق ويرشدونهم إليه، فلولا العلماء لكان الناس لا يعرفون معروفا ولا يُنكرون منكرا، ففضل العلماء على الأمة عظيم: (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ).

احدث الفيديوهات

Thumbnail
0:07:59
المسائية

أمريكا ترفض أي تحقيقات من الجنائية الدولية في الأراضي المحتلة (فيديو)

Thumbnail
0:07:17
المسائية

إيطاليا توافق على مرسوم يسمح بالسفر من وإلى البلاد (فيديو)

Thumbnail
0:07:19
المسائية

افتتاح تدريجي لبعض الشواطئ الفرنسية (فيديو)

Thumbnail
0:13:01
المسائية

إدارة ترمب تستأنف جزئيا تمويل منظمة الصحة العالمية (فيديو)

Thumbnail
0:15:02
المسائية

عضو بالمجلس الرئاسي الليبي يطالب بقطع العلاقات مع الإمارات (فيديو)

Thumbnail
0:16:08
المسائية

كورونا وتأثيرها على الاتحاد الأوربي ودوره في المنطقة العربية (فيديو)