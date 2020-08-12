بعد منتصف الليل: تغطية خاصة لانفجار بيروت
وقع انفجار هائل في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، أدى لمقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف وإلى أضرار مادية جسيمة، وأرسل موجات صدمة في أنحاء العاصمة فتهشمت الواجهات الزجاجية للمباني.
وهز الانفجار الأعنف من نوعه في بيروت منذ سنوات الأرض حتى إن بعض السكان اعتقدوا أن هناك زلزالا، وخرج الناس إلى الشوارع مذهولين تتساقط دموعهم وبعضهم مصابون بجروح يحاولون معرفة ما حدث لأقاربهم.
وأظهرت لقطات مصورة للانفجار تداولها السكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي عمود دخان يتصاعد من منطقة المرفأ أعقبه انفجار هائل، ويبدو أن دوي الانفجار كان كبيرا لدرجة أن من كانوا يصورون لحظاته الأولى سقطوا أرضا من الصدمة.
وقال المدير العام لقوى الأمن الداخلي في لبنان عباس إبراهيم إن الانفجار وقع في جزء به مواد شديدة الانفجار وليس متفجرات مثلما ذكرت في السابق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في البلاد.