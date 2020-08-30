بعد اعتقال القائم بأعمال مرشدها كيف ترى مستقبل جماعة الإخوان المسلمين؟
ألقت قوات الأمن المصرية القبض على القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، وذكرت وزارة الداخلية المصرية أنه ألقي القبض عليه في إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة، بعدما وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذه الشقة مقرا للاختباء.
الدكتور محمود عزت من مواليد القاهرة عام 1944، وحصل على الثانوية العامة عام 1960، ثم تخرج من كلية الطب عام 1975، وحصل على ماجستير كلية الطب عام 1980، ونال درجة الدكتوراه عام 1985، وحصل عزت على دبلوم معهد الدراسات الإسلامية عام 1998.
انضم عزت للجماعة في سن مبكرة، يشير البعض إلى أنه كان في عمر تسع سنوات حينها، وصار عضوا فيها عام 1962 عندما كان يدرس في كلية الطب. اعتقل وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات عام 1965 وخرج من السجن عام 1974 وأتم دراسة الطب عام 1976، واختير عزت عضوا في مكتب الإرشاد عندما عاد لمصر في العام 1981.