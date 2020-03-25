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بعد إصابة ولي العهد البريطاني.. هل أصيبت الملكة إليزاببث بكورونا؟
قال محمد أمين الكاتب الصحفي إن خبر إصابة ولي العهد الأمير تشارلز بفيروس كورونا تصدر وسائل الإعلام البريطانية التي أشارت إلى احتمال إصابة ولي العهد في اجتماع مع دول الكومنولث، لأن الأمير كان يلتقي بالوفود حتى 12 من الشهر الجاري.
وأوضح أن الصحافة البريطانية تتساءل إن كانت الملكة إليزابيث مصابة بكورونا؟
وأضاف أمين أن الوظيفة الأساسية للإعلام نقل الحقيقة وليس التسلية، مؤكدا أن أهم قطاع يعمل اليوم هو القطاع الصحي ثم الإعلام
وتابع أمين في الوقت الذي تتحدث فيه صحيفة التايمز عن تقصير رئيس الوزراء البريطاني في توفير الحماية الكافية للأطقم الطبية وإغاثة المتضررين من كورونا نقرأ أخبار الشكر للحكومة المصرية أكثر من أخبار كورونا، وشاهدنا مؤتمرا صحفيا لوزيرة الصحة ووزير الإعلام به أكثر من 100 صحفي في مكان ضيق عن كورونا أثار سخرية السوشيال ميديا".
واستطرد "وفي الصحف الجزائرية تتحدث الاخبار عن فرح عارم في الشوارع بمناسبة اكتشاف علاج كورونا وهذا غير صحيح، والصحافة الليبية تقول إن هدف حفتر من عمليته العسكرية مكافحة وباء كورونا وهذا تلاعب بعقول الجماهير".