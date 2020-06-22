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بشير بن حسن: كثير من العلماء يعيشون خارج السياق التاريخي (فيديو)
قال مدير مركز الثقافة الإنسانية في باريس الشيخ بشير بن حسن إن كثيرًا من العلماء والفقهاء يعيشون خارج السياق التاريخي.
وأكد أنه على العلماء أن يجهروا بالنصيحة للحكام الذين يرتكبون المنكرات، مشيرًا إلى أن الصحابة جهروا بالنصيحة للولاة .
وشدد بن حسن على أن التغيير نحو الإصلاح يحتاج لأكثر من العلم الشرعي وهو فقه الواقع مع الإلمام بفلسفة التاريخ وفلسفة القانون.
وقال إن هناك من يوجه التغيير للمجتمع فقط، وهناك من يرى التغيير للحكام فقط، مشيرا إلى أنه إذا عدنا لمنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التغيير نجد أنه شمولي.
وأضاف بن حسن أن الله لن يرفع عنا الذل إلا إذا أخذنا بأسباب العزة ولن يتحقق التغيير بلا ثمن لأن أصحاب النفوذ لا يريدون التغيير.