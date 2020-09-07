المزيد من الحلقات
Thumbnail
التطبيع مع إسرائيل
الكبيسي: التطبيع بين الإمارات وإسرائيل تحالف أمني عسكري
Thumbnail
قطر
القره داغي: حقوق العباد لا تسقط حتى بالشهادة في سبيل الله
Thumbnail
تركيا
فاضل سليمان : من لم يحج عليه أن يخطط للحج
Thumbnail
قطر
رمضان خميس : علماء الزور يغيرون معاني الآيات لتوافق هوى الأنظمة
Thumbnail
قطر
الكبيسي: كثير من الذين يتكلمون عن الله لا يخافون الله
Thumbnail
قطر
نشأت أحمد: أُمرنا أن نأخذ على يد الحاكم ونرده إلى الحق
Thumbnail
تركيا
ماهر علوان: عودة الصلاة في آيا صوفيا انتصار على العلمانية (فيديو)
Thumbnail
قطر
فضل مراد: على البشرية أن تحاسب نفسها وتحسن قراءة رسائل الله
Thumbnail
السعودية
الحسن الددو: الحج لا يعطل إلا بقرار من المسلمين جميعا (فيديو)
أيام الله

بشير بن حسن: الإساءة لذات النبي وحرق المصحف من نتائج ضعفنا

قال مدير مركز الثقافة الإنسانية في باريس بشير بن حسن إن ما نتعرض له من إساءة لذات النبي وحرق المصحف الشريف من نتائج ضعفنا، عندما فقدنا هيبتا ومكانتنا في هذا العالم ورضينا بأن نكون تابعين للأمم الأخرى أصبحنا عرضة لجميع أنواع الاعتداءات، وما يتعرض له الرسول صلى الله عليه وسلم سوف نسأل عنه يوم القيامة.

وتابع حسن أول أسباب ضعفنا الساسة الفاسدون الذين يقفون عقبة كؤودا أمام تقدم المسلمين. والمسؤولية مشتركة بين الحكام والشعوب، لكنها حسب الأولوية على عاتق من يملكون صناعة القرار ثم علماء الشرع ثم أثرياء المسلمين.

وأضاف حسن ما الذي يمنعنا أن نقوم بحملات تعريفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق حضارية يمكن أن نغير بها أفكار العالم عن الإسلام.

احدث الفيديوهات

Thumbnail
0:35:24
أيام الله

بشير بن حسن: الإساءة لذات النبي وحرق المصحف من نتائج ضعفنا

Thumbnail
0:17:08
المسائية

أردوغان: تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها في شرق المتوسط

Thumbnail
0:27:14
المسائية

مصر: مقتل 8 عسكريين بينهم ضباط بهجوم في سيناء

Thumbnail
0:07:44
المسائية

ليبيا: رصد وصول مقاتلين ومرتزقة أجانب إلى مدينة سرت

Thumbnail
0:19:12
ديوان السودان

حمدوك: اتفاق السلام في جوبا طاقة جديدة في طريق البناء

Thumbnail
0:40:25
المسائية

السعودية توافق على مرور طائرة إسرائيلية نحو الإمارات عبر أجوائها