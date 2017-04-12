بسام الخياطي: مثلت أمام جاكي شان
تحدث الرياضي التونسي "باسم الخياطي" الذي تحول إلى نجم أفلام "الأكشن" في السينما الصينية في الجزء الثاني لموقع الجزيرة مباشر فقال : أكثر الأفلام التي أعتز بها فيلمي الثاني وكنت بديل للمثل العالمي " سكوت آدكنز " وهي أول تجربة في أفلام عالمية . وفي ثالث أفلامي مثلت أمام "جاكي شان "وكنت أشاهد أفلامه وأحلم بأن أراه ، رأيت كيف يمثل وتعلمت منه كيف يتعامل مع الكاميرا وكيف يتعامل مع الممثلين وبعد هذا الفيلم مثلت فيلمين آخرين أمام "جاكي شان" والعمل معه يحتاج لتركيز شديد وقوة أعصاب لأن أي خطأ معه يؤدي لمشكلة كبيرة.
ويستطرد "الخياطي" مثلت أربع أفلام عالمية وكانت أدوار صغيرة لان الأدوار الكبيرة تكون للنجوم الكبار. كما قمت بدور الابن والأب في نفس الفيلم ومن أدواري التي أعتز بها دور رئيس العصابة.
وعن الصعوبات التي واجهها في تمثيل "الأكشن" قال "الخياطي" في أحد أفلامي مع "جاكي شان" حدثت لي إصابة وجرحت بسيف قرب عيني. وفي فيلم آخر رمى كومبارس رمح قريب من عيني وتوقفت عن التصوير ليومين أما السقطات الخطيرة يستطيع الممثل المدرب تفاديها لأنه يعرف كيف يقع على الأرض.
وعن أفلام "الأكشن" العربية قال "الخياطي" أفلام الاكشن العربية قليلة وهناك محاولات غير مكتملة لأن المخرج السينمائي لابد أن يكون معه مخرج "أكشن". وأحاول الأن عمل فيلم "أكشن" تونسي على مستوى عالمي وزرت تونس مع فريق صيني للتحضير للفيلم ليتم تصويره في تونس.