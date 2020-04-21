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بريطانيا تستعد لاستخدم تجربة بلازما الدم لعلاج مصابي كورونا (فيديو)
تستعد السلطات الصحية البريطانية لاستخدام تجربة بلازما دم المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا في علاج حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، وقد طلب قسم التبرع بالدم في خدمة الصحة الوطنية من بعض الأشخاص المتعافين التبرع بالدم لاستخدامه في تقييم العلاج التجريبي.
ويأمل الباحثون البريطانيون أن تتمكن الأجسام المضادة في بلازما المتعافين من مساعدة المرضى لمحاربة الفيروس في أجسامهم، ويذكر أن الولايات المتحدة سبق لها أن بدأت مشروعا يشمل ما يقرب من 1500 مستشفى لدراسة تجربة العلاج ببلازما الدم.
وبدأت دول أوربية عدة تخفيف إجراءاتها المشددة لمكافحة فيروس كورونا بعد تراجع معدلات الإصابة بها، وفتحت العديد من المتاجر أبوابها في ألمانيا ضمن المرحلة الأولى طويلة لخروج البلاد من العزلة، إذ بات فيروس كورونا تحت السيطرة.