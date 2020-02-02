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بدء إجراءات لتبادل أسرى سودانيين لدى جماعة الحوثي (فيديو)

استضافت حلقة المسائية العميد ركن عامر محمد الحسن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، للحديث عن إعلان الجيش السوداني بدء إجراءات أولية لتبادل الأسرى السودانيين لدى جماعة الحوثي في اليمن وذلك بناء على طلب من الجماعة وإبدائها رغبة في تبادل الأسرى بين الجانبين عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ورفض المتحدث باسم الجيش السوداني الإفصاح عن عدد القوات السودانية المشاركة في الحرب في اليمن قائلا إنه ليس من المصلحة ذكر عدد الأسرى السودانيين لدى الحوثيين، وقال إن وجود أسرى هو أمر طبيعي للأطراف التي تخوض حربا. وللحوثي أسرى لدى قوات التحالف.

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