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انقسام محلي وخارجي إزاء تطبيع السودان وإسرائيل
أثار قرار تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض حدثا تاريخيا سيجلب للبلاد الاستقرار والرخاء، في حين رأى فيه آخرون ضعفا وهوانا، وانسلاخا من ثوابت السودان وتاريخه في نصرة الشعب الفلسطيني.
وجاء في بيان ثلاثي أن زعماء إسرائيل وأميركا والسودان اتفقوا على بدء علاقات اقتصادية وتجارية بين السودان وإسرائيل، مع التركيز مبدئيا على الزراعة، وأن أميركا ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية، والعمل مع شركاء دوليين لتخفيف أعباء ديونه.
وقد أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين أن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، موضحا أن المصادقة على القرار تظل من اختصاص الهيئات التشريعية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.