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انسحاب مفاجئ لإثيوبيا اجتماعات سد النهضة (فيديو)
أعلنت إثيوبيا انسحابها من المشاركة في الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة المقرر عقده في العاصمة الأمريكية واشنطن، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، إن فريق التفاوض الإثيوبي لن يشارك في الاجتماع لأنه لم يكمل بعد التشاور مع أصحاب المصلحة داخل البلاد.
وجددت مصر تمسكها بخيار المفاوضات، وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مصر ملتزمة بالمسار التفاوضي برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، خاصة أن الهدف من الاجتماع الراهن في واشنطن هو وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.