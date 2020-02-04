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انتهاء المرافعات في محاكمة ترمب بمجلس الشيوخ (فيديو)
انتهت في مجلس الشيوخ الأمريكي مرافعات الديمقراطيين والجمهوريين في المحاكمة البرلمانية للرئيس دونالد ترمب، ومن المقرر أن يصوت المجلس على إدانة الرئيس أو تبرئته.
وجرت المرافعات الختامية لكل من فريقي الادعاء والدفاع في القضية التي تتضمن اتهام ترمب بإساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، على خلفية اتهامه بحجب مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار عن أوكرانيا، كوسيلة للضغط عليها لتفتح تحقيقا يستهدف تشويه سمعة المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة جو بايدن.