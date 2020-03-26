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انتقادات لمؤتمر صحفي في وزارة الصحة المصرية عن كورونا (فيديو)
في مؤتمر صحفي عن آخر مستجدات فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، تكدس الحاضرون في قاعة مغلقة خصصت للحدث وفي وقت تفرض فيه البلاد حظر تجوال جزئيا في المساء لمواجهة الفيروس.
هذا الأمر لقي انتقادات وسخرية العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا للخطر الذي يمثله وجود عدد كبير من الناس في غرفة واحدة ومخالطتهم بعضهم بعضًا.
وعلق وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل قائلا، إنه بالرغم من أخذ كافة الاحتياطات اللازمة قبل انعقاد المؤتمر بمقر وزارة الصحة وتوزيع الكمامات على جميع الحاضرين من الصحفيين والإعلاميين، إلا أن المنظمين فوجئوا بزحام شديد.