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الوفاق تطالب بتحقيق في تورط الإمارات عسكريا بليبيا (فيديو)
طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في طرابلس البعثة الأممية ومجلس الأمن ورعاة مؤتمر برلين باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في تورط الإمارات عسكريا بليبيا، مؤكدة أن الإمارات باتت متورطة في قتل الليبيين.
وأشارت الخارجية الى أن بيان الخارجية السودانية بشأن مواطنيها العاملين بشركات خاصة بدولة الإمارات يؤكد التدخل التركي في ليبيا، مؤكدة أن "نقل حراس الأمن لمواقع في ليبيا وبهذا الشكل من التمويه لا يمكن تفسيره إلا في إطار الدور الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.