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النيابة تقرر حبس الباحث القانوني المصري باتريك جورج (فيديو)
قررت النيابة المصرية حبس الباحث الحقوقي باتريك جورج 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اعتقاله لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادما من إجازة قصيرة في إيطاليا حيث يدرس لنيل درجة الماجستير.
وقال محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن النيابة وجهت لجورج تهم التحريض على قلب نظام الحكم ونشر معلومات وأخبار كاذبة والتحريض على التظاهر، كما شملت الاتهامات إدارة واستخدام حساب على شبكة المعلومات بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي المصري.